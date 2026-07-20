Об этом рассказал журналист "Экономической правды" Дмитрий Рясный.
Где служил Шуфрич-младший?
Нестор Несторович Шуфрич попал в резервную роту 241-й бригады более месяца назад.
Интересно, что мужчина оказался не в общей казарме для мобилизованных, а поселился в комнате отдыха администрации. По словам журналиста, там у него была собственная односпальная кровать и все необходимое для комфортного сна.
Справка. Рота резерва или резервная рота – это подразделение, которое не выполняет постоянно задачи на передовой. В таких ротах временно могут находиться военные без постоянной должности (в ожидании назначения, после госпиталя, перед переводом и т. п.).В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Также известно, что у всех принудительно мобилизованных телефоны изымали сразу по прибытии. Однако у Шуфрича-младшего телефон остался при себе, и он "не особо старался это скрыть". Мужчина сидел в общем коридоре под камерами наблюдения и свободно разговаривал по телефону.
Впоследствии всем новобранцам выдали форму: не стал исключением и Шуфрич-младший. При этом бронеплиты и шлем ему передали его близкие – керамические.
Нестор Несторович сам с удовольствием рассказывал, кто он, как сюда попал и как он и его семья недовольны преследованием его отца. Итак, по его словам, у него было бронирование, которое он должен был вот-вот продлить, но был остановлен Печерским РТЦК, доставлен на экспресс-ВЛК, а затем привезен в резервную роту 241-й бригады,
– рассказал Рясный.
По словам Шуфрича, он ехал к девушке, а в парадной форме его задержали военные ТЦК.
Впоследствии Нестору Шуфричу выдали отпуск "по семейным обстоятельствам" – из него он в роту на момент публикации так и не вернулся.
Напомним, в сентябре 2023 года правоохранительные органы объявили подозрение Нестору Шуфричу-старшему в государственной измене. По данным СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.
Уже в феврале 2024 года Шуфричу было предъявлено новое подозрение – в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.