После мобилизации в роту резерва сын Нестора Шуфрича не вернулся из отпуска, – СМИ

Сын известного пророссийского политика и народного депутата Нестор Шуфрич попал в роту резерва 241-й отдельной бригады ТрО. Впоследствии он ушел в отпуск "по семейным обстоятельствам" и так и не вернулся.

Об этом рассказал журналист "Экономической правды" Дмитрий Рясный.

Где служил Шуфрич-младший?

Нестор Несторович Шуфрич попал в резервную роту 241-й бригады более месяца назад.

Интересно, что мужчина оказался не в общей казарме для мобилизованных, а поселился в комнате отдыха администрации. По словам журналиста, там у него была собственная односпальная кровать и все необходимое для комфортного сна.

Справка. Рота резерва или резервная рота – это подразделение, которое не выполняет постоянно задачи на передовой. В таких ротах временно могут находиться военные без постоянной должности (в ожидании назначения, после госпиталя, перед переводом и т. п.).

Также известно, что у всех принудительно мобилизованных телефоны изымали сразу по прибытии. Однако у Шуфрича-младшего телефон остался при себе, и он "не особо старался это скрыть". Мужчина сидел в общем коридоре под камерами наблюдения и свободно разговаривал по телефону.

Впоследствии всем новобранцам выдали форму: не стал исключением и Шуфрич-младший. При этом бронеплиты и шлем ему передали его близкие – керамические.

Нестор Несторович сам с удовольствием рассказывал, кто он, как сюда попал и как он и его семья недовольны преследованием его отца. Итак, по его словам, у него было бронирование, которое он должен был вот-вот продлить, но был остановлен Печерским РТЦК, доставлен на экспресс-ВЛК, а затем привезен в резервную роту 241-й бригады,

– рассказал Рясный.

По словам Шуфрича, он ехал к девушке, а в парадной форме его задержали военные ТЦК.

Впоследствии Нестору Шуфричу выдали отпуск "по семейным обстоятельствам" – из него он в роту на момент публикации так и не вернулся.

Напомним, в сентябре 2023 года правоохранительные органы объявили подозрение Нестору Шуфричу-старшему в государственной измене. По данным СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

Уже в феврале 2024 года Шуфричу было предъявлено новое подозрение – в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.