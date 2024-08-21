Сыновья "обросли" имуществом на миллионы долларов: BihusInfo раскрыл схемы главы общины под Киевом

Двое сыновей Олеся Кудрика, председателя Борщаговской общины, стали владельцами элитного имущества с общей площадью 1300 квадратных метров. Его стоимость может достигать миллиона долларов.

Борщаговская община с 2020 года активно скупает частные детские сады и земельные участки под ними по завышенным ценам. При этом глава общества Олесь Кудрик утверждает, что цены на детские сады вполне адекватные.

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Сыновья Кудрика стали владельцами элитного имущества

В 2024 году сыновья Кудрика, Дмитрий и Владимир, стали владельцами жилого комплекса в Софиевской Борщаговке. Комплекс состоит из двух домов с общей площадью 1300 квадратных метров, стоимость которых, по оценкам журналистов, может достигать миллиона долларов.

Кудрик долго размышлял о месте работы своих сыновей, в результате пришел к выводу, что эти дома якобы были куплены по низкой цене, а сами сыновья работают в ИТ-сфере.

"Садочковая лихорадка" процветает в Софиевской Борщаговке

Перед местными выборами 2020 года в Софиевской Борщаговке был приобретен детский сад "Дивосвіт", который расположен на территории жилого комплекса "София Киевская". Этот комплекс возводило окружение экс-нардепа Сергея Скуратовского, который ранее получил землю от сельского совета. Садик был куплен по документам за почти 70 миллионов гривен, тогда как в других областях аналогичные детские учреждения строились с нуля и обходились почти вдвое дешевле.

Продавцом выступила компания "Броквитал", которая до сделки почти не имела доходов, а после успешной сделки фактически прекратила свою деятельность. Ярослав Зайченко, который на момент продажи был владельцем "Броквитала", вскоре вышел из бизнеса и до сих пор не может объяснить ситуацию журналистам.

В расследовании журналисты выяснили, что Зайченко работает юристом среди людей, связанных со Скуратовским. В частности, он имеет связь с Александром Кониховым, который ранее был помощником народного депутата и занимался строительством жилого комплекса "София Киевская".

Кстати, ранее Конихов стал одним из крупнейших владельцев земель, выведенных из государственного агрокомбината "Пуща-Водица".

Осенью 2020 года здесь был приобретен еще один детский сад под названием "Совенок", которое находится в жилом комплексе "Уютный квартал". Эксперты оценили его стоимость в 47 миллионов гривен. Кроме того, земля под детский сад стоила 1,7 миллиона гривен, и ее продали общине отдельно. Продавцом стал известный застройщик Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он также продал общине приют для "Совенка", получив из бюджета почти 12 миллионов гривен.

В 2023 году Борщаговский сельский совет приобрел новое дошкольное учреждение под названием "Львенок", расположенное на территории жилого комплекса "Львовский уют". Это заведение было продано нардепом от партии "За будущее" Виктором Мяликом, который оказался в центре скандала из-за подозрений уклонения от уплаты налогов при продаже недвижимости в этом же комплексе.

Сельсовет заплатил почти 100 миллионов гривен за детский сад, который уже функционировал как частный и посещался детьми. Это означает, что это приобретение вряд ли существенно улучшит ситуацию с нехваткой мест в дошкольных учреждениях.

Цены на заказ садов существенно отличаются от рыночных

Строительство таких учебных заведений в разных регионах, по-прежнему, осуществляется по значительно более низким ценам. Более того, как отметил депутат Мялика в своей декларации, последние годы здание детского сада сдавалось в аренду, что приносило в среднем около миллиона гривен в год.

Это означает, что для народного депутата эта продажа кажется гораздо более прибыльной, чем для общества.

Ремонт можно сделать как за 10 тысяч долларов, так и за 70 тысяч. То же касается и детского сада. Действительно качественная мебель, хорошая плитка, ухоженная территория,

– сказал Олесь Кудрик в комментарии для журналистов.

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