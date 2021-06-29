Сыновья Шевченко приехали в Глазго, чтобы поддержать сборную в матче со Швецией: фото

Старших сыновей Андрея Шевченко заметили на улицах шотландского Глазго. Именно там состоится матч сборной Украины со шведами в 1/8 финала на Евро-2020.

Детей легендарного футболиста в шотландском городе встретил журналист Роман Бебех. В своем инстаграме он опубликовал фотографию с ними.

К теме Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

"А таких казаков видели?! Узнали?!", – подписал он фотографию с 15-летним Кристианом и 16-летним Джорданом. Ребята одели атрибутику сборной Украины.

Что известно о семье Шевченко

44-летний тренер сборной Украины женат на американской модели польского происхождения Кристен Пазик. Она моложе любимого на 2 года.

Шевченко и Пазик поженились в июле 2004 года. У пары есть 4 сына: старшие Джордан и Кристиан и младшие – 8-летний Александр и 5-летний Райдер-Габриэль.

Основное о матче Украины против Швеции

Украина впервые в истории попала в 1/8 финала чемпионата Евро-2020. Благодаря их победе над поляками и проигрышу словаков в игре с испанцами, наша сборная стала одной из 4 лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Матч Украина – Швеция стартует 29 июня в 22:00. Победитель этого футбольного поединка проведет игру в четвертьфинале против Англии, которая обыграла Германию в плей-офф. Это произойдет уже 3 июля на стадионе в Риме.

Украинцы и шведы попали в одну группу на Евро-2012. Тогда Украина впервые приняла участие в чемпионате Европы. Сборную Швеции удалось победить – 2 гола забил Шевченко.