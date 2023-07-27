Сыну львовского военкома подарили элитный дом в Брюховичах, – СМИ

Сыну львовского военкома подарили элитный дом с бассейном в Брюховичах. Интересно, что официальная цена вместе с участком 876 тысяч гривен, однако реальная стоимость может превышать 4 миллиона гривен.

Согласно договору дарения, участок с домом расположен на улице Очеретяной в Брюховичах. В настоящее время там активно проводят ремонтные работы.

Смотрите также Задержали главного военкома Ровенщины: есть видео его издевательств над подчиненным

Подарок за почти миллион гривен

Сын начальника одного из районных военкоматов Львова Владислав Дубовой 29 июня 2022 года получил в подарок недостроенный дом в престижном пригороде Брюховичи. В то время объект был готов на 95% и имел площадь почти 640 квадратных метров, а также земельный участок в 0,09 гектаров на улице Очеретяной.

В документах указано, что оценочная стоимость дома 518,5 тысячи гривен, земельного участка – 357,5 тысячи гривен. Выходит, официальная стоимость подарка – около 876 тысяч гривен. Однако эксперты по недвижимости заявляют, что реальная цена дома вместе с участком гораздо выше. Сейчас такая недвижимость может достигать не менее 4 миллионов гривен.

Более того, о значительно более высокой цене объекта свидетельствуют и другие факты. К слову, недостроенный дом в 2018 году был продан на аукционе за 1,4 миллиона гривен. Также в документах торгов указано, что на территории участка расположен также бассейн площадью 152 квадратных метра.

В настоящее время в доме продолжаются активные ремонтные работы. Элитный дом реконструировали, построили основу с колоннами под забор, а также сделали новую кровлю и заменили окна.

Подарок от скандальной застройщицы

В договоре дарения указано, что дом от 37-летней застройщицы Альбины Савчук, которая и приобрела его в 2018 году на аукционе. Стоит отметить, что Савчук фигурирует по многим скандальным делам, в частности – незаконное строительство многоэтажной гостиницы на берегу озера.

Пока неизвестно, что связывает застройщицу с Дубовым-младшим или его отцом – военкомом Андреем Дубовым. Единственная связь – Савчук родом из населенного пункта Городок на Львовщине, где в 2015 году военком возглавлял там местный районный ТЦК. К слову, сын Дубового владеет в Городке земельным участком под садоводство.

В комментарии Андрей Дубовой и Альбина Савчук отказались комментировать причины такого подарка. Вместе с тем, Владислав Дубовой, являющийся владельцем дома, назвал застройщицу "старой знакомой".

Это (дом в подарок – 24 Канал) никак не связано с должностным лицом, которое вы назвали, моим отцом. У меня своя личная жизнь. И все. Я не желаю в дальнейшем отвечать на все эти вопросы,

– заявил он в комментарии.

Что известно о военном Андрее Дубовом

Издание АрмияInform в 2021 году публиковало материал о Дубовом. Согласно этой информации, он родился в Киеве. В 1994 году окончил Киевский военный институт управления и связи, до 2003 года проходил службу на Яворовском полигоне в узле тропосферной связи с позывным "Ложный".

В течение 2003-2005 годов учился в Национальной академии обороны Украины. После этого он оказался на службе во Львовском областном военном комиссариате.

Поскольку декларации о доходах в условиях военного положения закрыты, а биография Дубового не публиковалась в сети, то отследить его карьеру можно только из открытых источников. Известно, что он работал в Бродовском объединенном районном военкомате, а впоследствии возглавил Лычаковско-Железнодорожный ТЦК.

Его жена Алла тоже была военнослужащей. До 2019 года она работала в Галицко-Франковском военкомате. Сын Владислав Дубовой по окончании вуза в 2019 году пошел служить. Пока неизвестно, какую деятельность ведет сын военкома.

Семья Дубовых владеет несколькими земельными участками во Львовской области. Все они получены в подарок от родных или знакомых. Также у Дубовых есть квартира во Львове, а также несколько автомобилей – Audi A4 2006 года выпуска, Volkswagen Touran 2007 год, ВАЗ-2121 11983 год и Peugeot 207 2007 года выпуска. Кстати, военкома Андрея Дубового в 2016 году штрафовали на 3 400 гривен за вождение в состоянии опьянения.

Редакцияпытается связаться с Государственным бюро расследований, чтобы узнать подробности о подарке сыну начальника военкомата.