Сырский раскрыл, какой день за время российско-украинской войны был для него самым тяжелым

В ходе российско-украинской войны было много тяжелых дней и боев для Украины. Главнокомандующий ВСУ прежде всего выделил бои за Дебальцево и Лисичанск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью для "Радио Байрактар".

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Какие дни были самыми тяжелыми для Сырского

Отвечая на вопрос о самом тяжелом дне за все время войны, то во время до полномасштабного вторжения Александр Сырский выделяет Дебальцево.

Это был момент, когда надо было сделать все, чтобы наши части не ушли за Углегорское водохранилище. Это был действительно тяжелый момент,

– вспоминает он.

В целом бои за Дебальцево отличались высокой интенсивностью. По мнению главкома, это был самый напряженный участок фронта в то время.

А что касается полномасштабной войны, то Сырский вспоминает бои за Лисичанск. Россияне атаковали целыми батальонами на бронетехнике. Именно за несколько дней до начала широкомасштабного наступления врага Александр Сырский принял командование ОСГВ "Хортица".

"И в районе самого Лисичанска и Лисичанского НПЗ были очень напряженные бои. Много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону. И потом искали где развернуться. Мы уничтожали технику, пехоту. Там были действительно тяжелые моменты", – говорит Сырский.

Также в интервью Александр Сырский рассказал, что самый критический момент в обороне Киева – бои за село Мощун в Бучанском районе. Противник готовился преодолеть реку Ирпень и перейти к широкомасштабным боевым действиям в селе.