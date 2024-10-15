Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте, в частности – о Курской операции

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал главнокомандующего по ситуации на фронте.

О деталях встречи он рассказал в традиционном вечернем обращениии к украинцам.

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В Курске непростая ситуация

Владимир Зеленский заявил, что на фронте сейчас непростая ситуация, и украинские воины продолжают держать позиции.

"Ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу устойчивость. Отдельно – Курская операция: определенные задачи продолжаем реализовывать", –сообщил Зеленский.

Будут новые оборонные контракты

По словам президента, также был доклад министра обороны Рустема Умерова. В частности, относительно его поручения увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия: дроны, РЭБ, артиллерия, привлечения инвестиций партнеров, наши возможности.

Глава государства отметил, что на конец этого месяца будут новые контракты в оборонном производстве.

"И это одно из самых приоритетных наших направлений. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное", – добавил Зеленский.