Глава Минобороны Швеции Поль Джонсон отреагировал на назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Он объяснил, чего ожидает от отношений с Украиной теперь, говорится в тексте 24 Канала.

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Швеция продолжит помогать

Джонсон отметил, что то, как наше государство организует свои вооруженные Силы – наше дело. Он также отметил, что у Украины и Швеции хорошие отношения и выразил надежду, что такими они и останутся.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне,

– сказал он.

К слову Александра Сирского назначили на должность Главнокомандующего ВСУ 8 февраля вместо Валерия Залужного.

Американский генерал прокомментировал назначение Сырского