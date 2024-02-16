Очільник Міноборони Швеції Поль Джонсон відреагував на призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Він пояснив, чого очікує від відносин з Україною тепер, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Швеція продовжить допомагати

Джонсон наголосив, що те, як наша держава організовує свої збройні Сили – наша справа. Він також зауважив, що в України та Швеції хороші відносини та висловив сподівання, що такими вони й залишаться.

Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти у війні,

– сказав він.

До слова Олександра Сирського призначили на посаду Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого замість Валерія Залужного.

Американський генерал прокоментував призначення Сирського