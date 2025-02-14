Сырский назвал российские потери в Курской области

Сырский назвал общие потери врага на Курском направлении. Он также поблагодарил солдат за отличную работу.

Сырский наградил украинских военных, когда находился в Сумской области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в Telegram.

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Какие потери понес враг в Курской области

По словам главнокомандующего ВСУ Сирского, враг потерял около 48 тысяч солдат в Курской области, из которых 20 тысяч – убитыми.

Сырский отметил наградами военнослужащих, которые выполняют задачи в Курской области. Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них – те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия.

Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике,

– отметил главнокомандующий.