Сырский назвал российские потери в Курской области
Сырский назвал общие потери врага на Курском направлении. Он также поблагодарил солдат за отличную работу.
Сырский наградил украинских военных, когда находился в Сумской области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в Telegram.
Смотрите также Оттуда Россия запускала дроны: Воздушные силы уничтожили опорный пункт на Курщине
Какие потери понес враг в Курской области
По словам главнокомандующего ВСУ Сирского, враг потерял около 48 тысяч солдат в Курской области, из которых 20 тысяч – убитыми.
Сырский отметил наградами военнослужащих, которые выполняют задачи в Курской области. Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них – те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия.
Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике,
– отметил главнокомандующий.