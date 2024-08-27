Сырский назвал точное количество россиян, которых уже взяли в плен на Курском направлении

На Курском направлении продолжается операция наступления Сил обороны Украины. Враг продолжает нести потери, в частности российские оккупанты массово попадают в украинский плен.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время брифинга 27 августа, информирует 24 Канал.

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Успехи на Курском направлении

По словам главнокомандующего, сейчас украинские войска захватили 1294 квадратных километров территории, 100 населенных пунктов. Также он озвучил точное количество оккупантов, которых удалось взять в плен на этом направлении.

"Благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня взято в плен 594 военнослужащих сил России", – отметил Сырский.

Операция ВСУ на Курщине продолжается

New York Times предварительно писал, что России понадобится не менее 15 – 20 бригад, то есть 50 000 военнослужащих, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области.

Наступление ВСУ на Курщине продолжается с 6 августа. Ежедневно появляется информация, что ВСУ удалось взять под контроль новые населенные пункты.

Это не могло не повлиять на авторитет Путина. Западные СМИ пишут, что отношение россиян значительно ухудшилось после начала операции украинских войск непосредственно на территории России. Правда, похоже, это никак не смущает самого Путина.

В частности, Путина обвиняют в том, что после того, как стало понятно, что началась военная операция, было бы логично вывести войска. Но этого не сделали, поэтому так много бойцов попали в плен.