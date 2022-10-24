Войдет в историю: командующий Сырский объяснил успех контрнаступления ВСУ на Востоке

Александр Сырский рассказал детали подготовки контрнаступления ВСУ на Востоке. Эти события уже вошли в историю.

Сырский – командующий Восточной группировкой войск – рассказал, что россиян удалось запутать, на каком направлении будет происходить контрнаступление. Россия ослабила оборону на Северо-Востоке.

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При планировании наступления ВСУ Сырский понял, что российские силы на этом направлении гораздо слабее, чем ожидалось. Воины ВСУ быстро смогли прорваться и нанести удар, который имел существенный эффект.

Когда мы ее (контрнаступательную операцию – 24 канал) планировали, мне стало очевидно, что наступление на Харьковском направлении принесет нам наибольшую пользу и негативно повлияет на противника,

– заявил Сырский.

Первые такие мысли у командующего Восточной группировкой войск появились еще в мае 2022 года. Тогда произошла первая наступательная операция.

Как идет деоккупация Харьковщины

ВСУ продолжают освобождать украинские города и села от российских оккупантов. Деоккупация Харьковщины продолжается успешно. Анна Черненко – корреспондентка 24 канала из Харькова – 22 октября рассказала об успехах украинских воинов.

"Еще позавчера было оккупировано 2% Харьковщины. Теперь немногим больше, чем 1,5%. Речь идет примерно о 35 населенных пунктах, которые еще находятся под оккупацией россиян", – сказала Черненко.

Оккупанты никак не могут смириться со своим поражением и предпринимают попытки наступления на границе с Харьковщиной. В то же время никакого успеха враг, конечно же, не имеет.

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