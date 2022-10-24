Сирський – командувач Східного угруповання військ – розповів, що росіян вдалося заплутати, на якому напрямку відбуватиметься контрнаступ. Росія послабила оборону на Північному Сході.

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Під час планування наступу ЗСУ Сирський зрозумів, що російські сили на цьому напрямку – набагато слабші, аніж очікувалося. Воїни ЗСУ швидко змогли прорватися та завдати удару, який мав суттєвий ефект.

Коли ми її (контрнаступальну операцію – 24 канал) планували, мені стало очевидно, що наступ на Харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно вплине на противника,

– заявив Сирський.

Перші відповідні думки у командувача Східного угруповання військ з'явилися ще у травні 2022 року. Тоді відбулася перша наступальна операція.

Як триває деокупація Харківщини

ЗСУ продовжують звільняти українські міста й села від російських окупантів. Деокупація Харківщини триває успішно. Анна Черненко – кореспондентка 24 каналу з Харкова – 22 жовтня розповіла про успіхи українських воїнів.

"Ще позавчора було окуповано 2% Харківщини. Тепер трішки більше, ніж 1,5%. Йдеться приблизно про 35 населених пунктів, які ще перебувають під окупацією росіян", – сказала Черненко.

Окупанти ніяк не можуть змиритися зі своєю поразкою та роблять спроби наступу на кордоні з Харківщиною. Водночас жодного успіху ворог, звичайно ж, не має.

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