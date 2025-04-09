Сырский отреагировал на резонансные слова Наева о начале наступления

В феврале в интервью "Украинской правде" генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что накануне российского вторжения у военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 года начнется наступление России. Главком Сырский прокомментировал его слова.

В начале полномасштабной войны Наев занимал должность командующего Объединенными Силами обороны Украины. Он заявил, что главная задача разведки – не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату вторжения. 23 февраля Наев сказал, что не получил ни одного документа, что завтра будет война. Информацию об утреннем наступлении России он получил неофициальным путем, передает 24 Канал.

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Что ответил Сырский

В интервью для LB главком Александр Сырский прокомментировал слова Наева.

Какой может быть документ? Реально. Кто знает, когда будет война? Если там какой-то план попал, то так,

– отреагировал генерал.

Сырский заметил, что Наев – исполнитель, которому дают команду, и он ее четко выполняет. Впрочем, каждый командир должен предусматривать действия противника. Если он видит, что дело идет к агрессии, то должен принять соответствующие адекватные меры, чтобы эта агрессия не состоялась. А когда противник таки напал, то всем известен алгоритм действий, сформированный во время учений.

К слову, главнокомандующий отметил, что весеннее наступление России на Сумщину и Харьковщину уже началось. Также он назвал количество человек, которое нужно мобилизовать ежемесячно.