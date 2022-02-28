Врагу не спрятаться, – Сырский, который отвечает за оборону Киева, о ситуации в городе

Киев продолжает героически обороняться от русских захватчиков. На вечер 28 февраля ситуация в столице остается напряженной.

Подробности рассказал командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы.

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Враг продолжает нести потери

Сырский обратился к киевлянам. Он подчеркнул, что силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне города. Подразделения украинских защитников круглосуточно наносят невосполнимые потери врагу.

Генерал-полковник отметил, что много российской техники брошено. Еще больше – сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar.

Врагу от наших средств поражения не скрыться ни днем, ни ночью,

– заверил командующий обороной Киева.

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