Врагу не спрятаться, – Сырский, который отвечает за оборону Киева, о ситуации в городе
Источник:фейсбук-страница Сухопутных войск ВСУ
Киев продолжает героически обороняться от русских захватчиков. На вечер 28 февраля ситуация в столице остается напряженной.
Подробности рассказал командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы.
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Враг продолжает нести потери
Сырский обратился к киевлянам. Он подчеркнул, что силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне города. Подразделения украинских защитников круглосуточно наносят невосполнимые потери врагу.
Генерал-полковник отметил, что много российской техники брошено. Еще больше – сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar.
Врагу от наших средств поражения не скрыться ни днем, ни ночью,
– заверил командующий обороной Киева.
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