Подробиці розповів командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці.

Читайте також Росія проводить перегрупування: намагається захопити Київ та низку великих міст

Ворог продовжує зазнає втрат

Сирський звернувся до киян. Він наголосив, що сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання по обороні міста. Підрозділи українських захисників цілодобово завдають непоправних втрат ворогу.

Генерал-полковник зауважив, що багато російської техніки покинуто. Ще більше – спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar.

Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі,

– запевнив командувач оборони Києва.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!