Там сосредоточились более 70 тысяч солдат: Сырский рассказал, где Россия продолжает наращивать силы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находился на позициях украинских военных на Юге. Одним из самых горячих направлений этого участка фронта остается Александровский.

Вместе с тем, враг продолжает наращивать усилия и на других отрезках фронта. Подробнее об этом Сырский рассказал 6 июня в своем телеграм-канале.

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Что известно о ситуации на Юге?

По словам главкома, только на Александровском направлении группировка россиян насчитывает более 71 тысячи солдат. Примерно такое же количество оккупантов сейчас насчитывается на Ореховском и Гуляйпольском отрезках фронта.

Каково положение на Юге Украины: смотрите карту DeepState

Ситуация остается динамичной – активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины,

– отметил Сырский.

В ходе работы на местах вместе с командующим группировки ДШВ генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений рассмотрели текущую оперативную обстановку, итоги выполнения боевых задач и дальнейшие шаги для усиления позиций украинских сил.

Были поддержаны инициативы командиров по проведению активных действий на определенных направлениях, а также принято решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми боеприпасами и техническими средствами.

Кроме того, во время отдельной встречи с командующим Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди Сирский обсудил вопросы развития и эффективного применения беспилотных систем.

Речь идет о дальнейшем наращивании возможностей для поражения противника на оперативной глубине.

Главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов,

– подчеркнул главком.

Кстати, украинские удары впервые за время полномасштабного вторжения системно заблокировали ключевую логистическую трассу от Ростова-на-Дону до Крыма, которую Россия считала недосягаемой.

Вследствие этого стало возможным выжигание вражеских колонн и подразделений на правом берегу Днепра, которые годами терроризировали гражданское население. Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон объяснил 24 Каналу, что из-за невозможности подвезти воду, еду и подкрепление участок фронта в оккупированных Олешках стал полностью уязвимым.