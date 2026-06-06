Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Сирський розповів, де росіяни продовжують нарощувати зусилля
6 июня, 11:55
2

Там сосредоточились более 70 тысяч солдат: Сырский рассказал, где Россия продолжает наращивать силы

Татьяна Бабич

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находился на позициях украинских военных на Юге. Одним из самых горячих направлений этого участка фронта остается Александровский.

Вместе с тем, враг продолжает наращивать усилия и на других отрезках фронта. Подробнее об этом Сырский рассказал 6 июня в своем телеграм-канале.

К теме Сырский снял с должности комбрига 28 ОМБр, которая работает на Константиновском направлении, – СМИ

Что известно о ситуации на Юге?

По словам главкома, только на Александровском направлении группировка россиян насчитывает более 71 тысячи солдат. Примерно такое же количество оккупантов сейчас насчитывается на Ореховском и Гуляйпольском отрезках фронта.

Каково положение на Юге Украины: смотрите карту DeepState

Ситуация остается динамичной – активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины,
– отметил Сырский.

В ходе работы на местах вместе с командующим группировки ДШВ генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений рассмотрели текущую оперативную обстановку, итоги выполнения боевых задач и дальнейшие шаги для усиления позиций украинских сил.

Были поддержаны инициативы командиров по проведению активных действий на определенных направлениях, а также принято решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми боеприпасами и техническими средствами.

Кроме того, во время отдельной встречи с командующим Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди Сирский обсудил вопросы развития и эффективного применения беспилотных систем.

Речь идет о дальнейшем наращивании возможностей для поражения противника на оперативной глубине.

Главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов,
– подчеркнул главком.

Кстати, украинские удары впервые за время полномасштабного вторжения системно заблокировали ключевую логистическую трассу от Ростова-на-Дону до Крыма, которую Россия считала недосягаемой.

Вследствие этого стало возможным выжигание вражеских колонн и подразделений на правом берегу Днепра, которые годами терроризировали гражданское население. Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон объяснил 24 Каналу, что из-за невозможности подвезти воду, еду и подкрепление участок фронта в оккупированных Олешках стал полностью уязвимым.

Связанные темы:

Силы обороны Украины
Война России с Украиной
Александр Сырский