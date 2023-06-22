Восемь "двухсотых" и миномет: как HIMARS испепеляет врага под Бахмутом – адское видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. Адские бои сейчас продолжаются на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил работу наших воинов. В частности, он обнародовал видео уничтожения оккупантов и их техники.

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Огневая работа HIMARS

По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь "200-х" врагов. Великолепная работа "Рыбака". Враг потерял "Тюльпан". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении,

– написал Сырский.

Стоит добавить, что "Тюльпан" – советский 240-мм самоходный миномет особой мощности.

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Безумные потери врага

За прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 22 июня общие боевые потери России уже составляют 222 650 военных. Впрочем, эти данные не окончательные, а также не содержат информацию о раненых захватчиках.

Кроме того, за прошедшие сутки на Запорожском направлении наши воины сбили вражеский Ми-24 и обезвредили еще одну систему ПВО россиян. В общем, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: