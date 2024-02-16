Я не мог к вам не заехать, – Сырский посетил раненого военного корреспондента

Главнокомандующий Александр Сырский посетил госпиталь, в котором проходит лечение журналист "Радио Свободы" Дмитрий Евчин. Представитель медиа получил ранение в начале нового года.

Тогда съемочная группа проекта "Крым. Реалии" попала под вражеский артиллерийский обстрел на юге Украины.

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"Вы практически наш боевой товарищ"

Главнокомандующий Александр Сырский навестил в больничной палате военного корреспондента Крым.Реалии. Генерал-полковник пожелал журналисту выздоровления и поздравил с Днем военного журналиста. Он также вручил ему грамоту и памятную медаль.

Мы знаем ваши репортажи, вы практически наш боевой товарищ, побратим. Поэтому я не мог сегодня к вам не заехать,

– подчеркнул Главком.

Отдельно Сырский поблагодарил Евчина за его работу, за информирование общества о том, что происходит.

Главком наградил медалью военного корреспондента / Фото Крым. Реалии

Главком прокомментировал свой визит

: Дмитрий Евчин работает журналистом в Крым. Реалии (проект Радио Свобода) с 2018 года. Был главным ведущим телепрограммы и автором резонансных сюжетов о жизни оккупированного Россией Крыма. С начала российского вторжения в Украину 2022 года освещает военные действия, работает на линии соприкосновения. Автор репортажей с передовой на южном направлении украинско-российского фронта.

Позже на странице в телеграмм-канале Александр Сырский рассказал о своем визите в больницу в Запорожье, где проходит реабилитацию Дмитрий Евчин.

За личное мужество, профессионализм, самоотверженность во время выполнения журналистских задач в районе боевых действий и объективное и беспристрастное информирование общества о героизме воинов Вооруженных Сил Украины во время отпора широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства, вручил Дмитрию коин Главнокомандующего

– сообщил генерал-полковник.

Евчина ранили в Запорожье