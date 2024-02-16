Я не мог к вам не заехать, – Сырский посетил раненого военного корреспондента

16 февраля 2024, 17:32
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Источник:

Крым. Реалии

Главнокомандующий Александр Сырский посетил госпиталь, в котором проходит лечение журналист "Радио Свободы" Дмитрий Евчин. Представитель медиа получил ранение в начале нового года.

Тогда съемочная группа проекта "Крым. Реалии" попала под вражеский артиллерийский обстрел на юге Украины.

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"Вы практически наш боевой товарищ"

Главнокомандующий Александр Сырский навестил в больничной палате военного корреспондента Крым.Реалии. Генерал-полковник пожелал журналисту выздоровления и поздравил с Днем военного журналиста. Он также вручил ему грамоту и памятную медаль.

Мы знаем ваши репортажи, вы практически наш боевой товарищ, побратим. Поэтому я не мог сегодня к вам не заехать,
– подчеркнул Главком.

Отдельно Сырский поблагодарил Евчина за его работу, за информирование общества о том, что происходит.

Главком наградил медалью военного корреспондента / Фото Крым. Реалии

Справка: Дмитрий Евчин работает журналистом в Крым. Реалии (проект Радио Свобода) с 2018 года. Был главным ведущим телепрограммы и автором резонансных сюжетов о жизни оккупированного Россией Крыма. С начала российского вторжения в Украину 2022 года освещает военные действия, работает на линии соприкосновения. Автор репортажей с передовой на южном направлении украинско-российского фронта.

Главком прокомментировал свой визит

Позже на странице в телеграмм-канале Александр Сырский рассказал о своем визите в больницу в Запорожье, где проходит реабилитацию Дмитрий Евчин.

За личное мужество, профессионализм, самоотверженность во время выполнения журналистских задач в районе боевых действий и объективное и беспристрастное информирование общества о героизме воинов Вооруженных Сил Украины во время отпора широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства, вручил Дмитрию коин Главнокомандующего
– сообщил генерал-полковник.

Евчина ранили в Запорожье

  • Напомним, что военный корреспондент Дмитрий Евчин получил ранение на фронте. Это произошло 17 января во время съемок на передовой в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. В результате минометного обстрела Евчин получил осколочное ранение в ногу.
  • Известно, что украинские военные вместе с оператором оказали ему первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт, а затем перевезли в больницу в Запорожье, где его успешно прооперировали.
  • В пресс-службе 10-го армейского корпуса ВСУ тогда отреагировали на ранение представителя СМИ. Там отметили, что оккупанты прекрасно знали, куда они стреляют. Итак, россияне сознательно нанесли ранения "человеку, у которого на бронежилете нанесена яркая надпись "PRESS", что гарантирует пребывание его владельца под защитой международного гуманитарного права".
  • В Верховной Раде этот случай назвали очередным нарушением оккупантами норм международного права и преступлением против представителей СМИ. А Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Автор: Анастасія Колеснікова