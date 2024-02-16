Тоді знімальна група проєкту "Крим. Реалії" потрапила під ворожий артилерійський обстріл на півдні України.
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"Ви практично наш бойовий товариш"
Головнокомандувач Олександр Сирський провідав у лікарняній палаті військового кореспондента Крим.Реалії. Генерал-полковник побажав журналісту одужання та привітав із Днем військового журналіста. Він також вручив йому грамоту та пам'ятну медаль.
Ми знаємо ваші репортажі, ви практично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг сьогодні до вас не заїхати,
– наголосив Головком.
Окремо Сирський подякував Євчину за його роботу, за інформування суспільства про те, що відбувається.
Головком нагородив медаллю військового кореспондента / Фото Крим. Реалії
Головком прокоментував свій візит
Пізніше на сторінці у телеграм-каналі Олександр Сирський розповів про свій візит до лікарні у Запоріжжя, де проходить реабілітацію Дмитро Євчин.
За особисту мужність, професіоналізм, самовідданість під час виконання журналістських завдань в районі бойових дій та об'єктивне й неупереджене інформування суспільства про героїзм воїнів Збройних Сил України під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави, вручив Дмитрові коїн Головнокомандувача Збройних Сил України,
– повідомив генерал-полковник.
Євчина поранили на Запоріжжі
- Нагадаємо, що військовий кореспондент Дмитро Євчин отримав поранення на фронті. Це сталося 17 січня під час зйомок на передовій у районі населеного пункту Роботино Запорізької області. Внаслідок мінометного обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу.
- Відомо, що українські військові разом із оператором надали йому першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту, а потім перевезли до лікарні до Запоріжжя, де його успішно прооперували.
- У пресслужбі 10-го армійського корпусу ЗСУ тоді відреагували на поранення представника ЗМІ. Там зазначили, що окупанти чудово знали, куди вони стріляють. Отже, росіяни свідомо завдали поранень "людині, у якої на бронежилеті завдано яскравого напису "PRESS", що гарантує перебування її власника під захистом міжнародного гуманітарного права".
- У Верховній Раді цей випадок назвали черговим порушенням окупантами норм міжнародного права та злочином проти представників медіа. А Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.