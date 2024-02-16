Тоді знімальна група проєкту "Крим. Реалії" потрапила під ворожий артилерійський обстріл на півдні України.

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"Ви практично наш бойовий товариш"

Головнокомандувач Олександр Сирський провідав у лікарняній палаті військового кореспондента Крим.Реалії. Генерал-полковник побажав журналісту одужання та привітав із Днем військового журналіста. Він також вручив йому грамоту та пам'ятну медаль.

Ми знаємо ваші репортажі, ви практично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг сьогодні до вас не заїхати,

– наголосив Головком.

Окремо Сирський подякував Євчину за його роботу, за інформування суспільства про те, що відбувається.

Головком нагородив медаллю військового кореспондента / Фото Крим. Реалії

Довідка: Дмитро Євчин працює журналістом в Крим. Реалії (проект Радіо Свобода) з 2018 року. Був провідним ведучим телепрограми та автором резонансних сюжетів про життя окупованого Росією Криму. З початку російського вторгнення в Україну 2022 року висвітлює військові дії, працює на лінії зіткнення. Автор репортажів з передової на південному напрямку українсько-російського фронту.

Головком прокоментував свій візит

Пізніше на сторінці у телеграм-каналі Олександр Сирський розповів про свій візит до лікарні у Запоріжжя, де проходить реабілітацію Дмитро Євчин.

За особисту мужність, професіоналізм, самовідданість під час виконання журналістських завдань в районі бойових дій та об'єктивне й неупереджене інформування суспільства про героїзм воїнів Збройних Сил України під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави, вручив Дмитрові коїн Головнокомандувача Збройних Сил України,

– повідомив генерал-полковник.

Євчина поранили на Запоріжжі