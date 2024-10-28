Обсудил обеспечение боеприпасами, БПЛА и не только: Сырский приехал на Запорожское направление

Главнокомандующий Сил обороны рассказал, что работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области.

Об этом он сообщил в понедельник, 28 октября, в своем телеграм-канале.

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Сырский прибыл на Запорожское направление

На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов,

– сообщил генерал.

В таких условиях главной задачей, как указывает Главнокомандующий ВСУ, является усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

Он отметил, что в целях принятия необходимых мер и оперативного реагирования была спланирована его работа в воинских частях, которые ведут оборону в этом регионе.

Сырский рассказал, что встретился с командирами бригад. Они подробно проанализировали обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

По его словам, особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период. Он добавил, что были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

"Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно – уничтожать оккупанта максимально", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.