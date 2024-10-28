Про це він повідомив в понеділок, 28 жовтня, у своєму телеграм-каналі.

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Сирський прибув на Запорізький напрямок

На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів,

– повідомив генерал.

У таких умовах головним завданням, як вказує головнокомандувач ЗСУ, є посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.

Він зазначив, що з метою вжиття необхідних заходів та оперативного реагування була спланована його робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні.

Сирський розповів, що зустрівся з командирами бригад. Вони детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА та засобами РЕБ.

За його словами, особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Він додав, що були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним.

"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.