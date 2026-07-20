Пока люди требуют его отставки, Сырский прибыл в район Константиновки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочий визит в район ведения боевых действий на Константиновском направлении. Эта поездка состоялась на фоне общественных протестов с требованием его отставки.

Сирский сообщил, что заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, а также командиров бригад и подразделений о ситуации на фронте и обеспечении войск.

Что известно о визите Сырского на Константиновское направление?

По словам генерала, основное внимание уделили расширению использования беспилотников всех типов, чтобы эффективнее поражать противника и снижать риски для украинских военных.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинская оборона остается активной. "Дроны обязательно идут первыми – и для обнаружения противника, и для его поражения", – добавил он.

Также Сырский ознакомился с ситуацией в Константиновке и обсудил с командирами возможные новые угрозы и способы противодействия им.

Он отметил, что Константиновское направление остается одним из самых напряженных, ведь российские войска ежедневно совершают здесь в среднем до 20 атак и пытаются проникнуть в город.

По данным разведки, в Константиновке россияне сосредоточили до 145 военнослужащих. Силы обороны продолжают контрдиверсионные мероприятия, активно применяют FPV-дроны и беспилотники со сбрасываемыми устройствами для поиска и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций.

По словам Сирского, только 18 июля российские войска потеряли в городе 21 военнослужащего убитыми и еще 6 ранеными, также было поражено шесть укрытий.

Главнокомандующий подчеркнул, что главная задача украинских защитников – удержать Константиновку и нанести противнику максимальные потери.

Напомним, что четвертый день подряд в Украине проходили митинги, на которых требовали отставки Александра Сырского. По данным СМИ, Владимир Зеленский рассматривает возможность его замены. На выходных президент должен был провести встречи с потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего.

Также глава государства заявил, что услышал протестующих, и пообещал принять решение по поводу армии.