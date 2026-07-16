Сырский впервые прокомментировал отставку Федорова с поста министра обороны

Михаил Федоров прекратил исполнение своих обязанностей в должности министра обороны Украины. Сообщалось о существенных разногласиях во взглядах на ведение войны между самим Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским.

Последний впервые прокомментировал отставку Федорова. Об этом он написал 16 июля в своем телеграм-канале.

Как Сырский высказался об отставке Федорова?

Увольнение, а также вероятный конфликт, который мог произойти между ним и Федоровым, Александр Сырский не комментировал.

Зато главнокомандующий ВСУ поблагодарил Михаила Федорова за работу на посту главы Минобороны. Он также пожелал ему и в дальнейшем "оставаться в команде Украины".

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", – заявил генерал.

В целом же Сырский пообещал и впредь делать все возможное, чтобы такие возможности сохранялись в свободной и независимой Украине. Для этого необходимо сосредоточиться на войне и реализации эффективной стратегии, которая уже приносит ощутимые результаты.

Как Федоров прокомментировал расхождения во взглядах с Сирским?

Во время брифинга 16 июля по итогам работы в Минобороны Михаил Федоров заявил, что его команда столкнулась с блокированием инициатив.

Так, практически все предложенные изменения не находили поддержки. Экс-министр также утверждает, что Сырский избегал открытого обсуждения проблем в армии и больше сосредотачивался на поиске виновных и предположениях об информационных кампаниях. "Он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну", – сказал Федоров.