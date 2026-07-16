Останній уперше прокоментував відставку Федорова. Про це він написав 16 липня у своєму телеграм-каналі.

Як Сирський висловився про відставку Федорова?

Звільнення, а також про ймовірний конфлікт, що міг відбутися між ним та Федоровим, Олександр Сирський не коментував.

Натомість головнокомандувач ЗСУ подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді очільника Міноборони. Він також побажав йому й надалі "залишатися в команді України".

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення" – висловився генерал.

Загалом же Сирський і надалі пообіцяв робити все можливе, щоб такі можливості зберігалися у вільній та незалежній Україні. Для цього необхідно зосередитися на війні та реалізації ефективної стратегії, яка вже приносить відчутні результати.

Як Федоров коментував розбіжності в поглядах із Сирським?

Під час брифінгу 16 липня за підсумками роботи в Міноборони, Михайло Федоров заявив, що його команда зіткнулася з блокуванням ініціатив.

Так, практично всі запропоновані зміни не знаходили підтримки. Ексміністр також стверджує, що Сирський уникав відкритого обговорення проблем в армії та більше зосереджувався на пошуку винних і припущеннях про інформаційні кампанії. "Він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну", – сказав Федоров.