Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ по защите украинского неба

Главнокомандующий ВСУ провел рабочее совещание с руководящим составом Сил обороны по усилению ПВО и повышению ее эффективности.

Об этом Александр Сырский рассказал в своем телеграм-канале в пятницу, 18 октября. Он рассказал подробности совещания.

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Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что заслушал доклады исполняющего обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ, командующих войск противовоздушной обороны, армейской авиации Сухопутных войск, Сил беспилотных систем, а также начальника Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба.

Определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба. Руководители направлений получили задание с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий,

– подчеркнул Сырский.

По словам генерала, отдельное внимание уделили внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса.

Так, как отметил главнокомандующий, в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

Продолжаем насыщать Воздушные Силы современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты объектов, которые прикрываются от ударов с воздуха,

– подчеркнул он.

Отдельной темой, которую обсудили, является использование дронов-перехватчиков как заменитель зенитных ракет в борьбе с БпЛА.

"Мы безусловно лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО. Искренняя благодарность всем, кто внедряет соответствующие решения, помогает, тренирует и производит дроны, перехватывающие вражеские БпЛА. Спасибо украинским воинам, которые круглосуточно стоят на страже нашего воздушного пространства", – говорится в сообщении Сырского.

Кроме этого, одной из ключевых задач является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

По словам генерала, глава департамента ГУР МО Украины доложил о способности врага по заданию ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и прогнозирования его дальнейших действий в воздушном пространстве.

Также известно, что с участием директора Департамента защиты критической инфраструктуры Госспецсвязи подробно проанализировали выполнение планов по защите объектов критической инфраструктуры и уточнили порядок дальнейших совместных действий на зимний период.

"Продолжаем укреплять защиту украинского неба", – подчеркнул Сырский.