Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский создал пост в соцсетях. Он отметил отсутствие стратегических успехов у россиян на Купянском направлении.
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Что рассказал Сырский
Генерал-полковник заявил, что российские оккупанты снова хотят захватить Купянск.
Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город,
– написал Сырский.
В то же время он отметил, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам. По его словам, наши защитники срывают попытки врага продвигаться вперед.
Последние новости о ситуации под Купянском
- Недавно на Купянском направлении снова стало очень горячо. Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо тоже сообщал о намерениях россиян повторно оккупировать этот город. По его словам, украинские воины мужественно держат оборону и наносят урон противнику.
- Ранее Фитьо в разговоре с 24 Каналом называл Купянское направление одним из самых трудных. Там, а также под Авдеевкой, Россия сконцентрировала больше всего сил. Страна-агрессорка отправила тысячи своих солдат на штурм позиций ВСУ.
- Напомним, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщал о попытках оккупантов повторно захватить стратегическую железнодорожную развязку Купянск – Узловой. Кроме этого, захватчики пытаются окружить и сам город.