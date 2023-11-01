Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский создал пост в соцсетях. Он отметил отсутствие стратегических успехов у россиян на Купянском направлении.

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Что рассказал Сырский

Генерал-полковник заявил, что российские оккупанты снова хотят захватить Купянск.

Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город,

– написал Сырский.

В то же время он отметил, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам. По его словам, наши защитники срывают попытки врага продвигаться вперед.

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