Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський створив допис у соцмережах. Він вказав на відсутність стратегічних успіхів у росіян на Куп'янському напрямку.

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Що розповів Сирський

Генерал-полковник заявив, що російські окупанти знову хочуть захопити Куп'янськ.

Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто,

– написав Сирський.

Водночас він зауважив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам. За його словами, наші захисники зривають спроби ворога просуватися вперед.

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