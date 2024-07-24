Мы не защищаем руины насмерть, – Сырский рассказал о своей тактике на поле боя

Украинские силы удерживают оборону почти по всей линии фронта. Враг продолжает наступать. Главком Сырский рассказал, к какой тактике прибегает для защиты территорий.

Главнокомандующий сравнил свою тактику на поле боя с тактикой, которую использовали российские командиры, известные тем, что жертвовали огромным количеством пехоты, чтобы получить "100-200 метров".

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Не любой ценой

Военный подчеркнул, что для него очень важно сохранить жизнь бойцов. Он подчеркнул, что не заставляет их защищать руины насмерть и выступает против достижения целей любой ценой.

Сырский отметил, что не бросает своих людей в бесполезные атаки. Для сохранения жизней иногда приходилось принимать решение об отступлении на более выгодные позиции.

Кстати, Главком назвал соотношение потерь украинцев и россиян. Потери Кремля втрое больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше".