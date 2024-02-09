Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление на новой должности. Он сообщил, какие задачи поставил перед собой в первую очередь.

Прежде всего Александр Сырский поблагодарил своих побратимов, с которыми служил. И выразил благодарность каждому, кто стоит на защите нашей страны.

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Заявление Александра Сырского

Новый Главнокомандующий отметил, что победа, профессионализм и преданность Родине наших воинов не позволяют России реализовать свои планы.

Первое заявление Александра Сырского началось со слов благодарности к тем, кто защищает нашу страну:

"Уважаемые боевые побратимы и посестры, с кем имел честь служить в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица"! Спасибо вам за каждый день ратной работы, проведенной вместе на тяжелых участках фронта нашей освободительной войны!

Ваша доблесть, профессионализм, преданность делу защиты Родины и настойчивость в выполнении боевых задач является фундаментом устойчивости нашей обороны и не позволяет врагу реализовать захватнические намерения.



От всей души благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала за совместную реализацию оперативных планов, что позволило сохранить жизнь тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины!".

Какие задачи поставил перед собой Главнокомандующий

Сырский отметил, что на повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего необходимо детально и четко спланировать действия всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

Он отметил, что основной задачей военной логистики были и есть быстрое и рациональное распределение и поставки всего необходимого для боевых частей.

Также Главнокомандующий подчеркнул, что штабы всех уровней обязаны знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов,

– сказал Сырский.

При этом необходимо сохранить жизнь и здоровье как можно большему количеству военных. Поэтому Сырский обещает держать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений, одновременно усилить интенсивность обучения и подготовку личного состава.

Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и есть главной ценностью Украинской армии. Поэтому, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным,

– сообщил он.

Также нужно вводить новые технические решения и масштабировать уже имеющийся успешный опыт. Потому что такие вещи, как применение беспилотников и современных средств РЭБ является "одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне".

Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне,

– подчеркнул Сырский.

В конце заявления он поблагодарил бывших руководителей ВСУ и ветеранов, которые за 10 лет российско-украинской войны приложили все возможные усилия для восстановления и приобретения возможностей Украинской армии.