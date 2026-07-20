Командующий Военно-воздушными силами высказался в поддержку Сирского

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко обратился к общественности на фоне критики в адрес военного руководства. Он считает, что многие украинцы "слишком эмоционально воспринимают" происходящее.

Заявление командующего было опубликовано 20 июля на странице Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

Почему призвал командующий ВС ВСУ?

Анатолий Кривоножко заявил, что в последние дни среди украинцев наблюдается повышенная напряженность из-за противоречий между руководителями оборонных ведомств.

Командующий отметил работу экс-министра обороны Михаила Федорова. В частности, вместе с его командой Воздушные силы смогли внедрить ряд инновационных решений для повышения обороноспособности страны.

В то же время Кривоножко отметил, что под руководством Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Воздушные силы и Силы обороны провели ряд успешных операций против российской армии, силы которой превосходили их.

Достижению этих успехов способствовала консолидация общества, активность волонтеров, партнеров и героизм украинских воинов. Это была настоящая синергия – единство Сил обороны и украинского общества. И как же не хватает этого единства сегодня!

– говорится в заявлении командующего ВВС ВСУ.

Анатолий Кривоножко подчеркнул, что оценивать деятельность главнокомандующего ВСУ "может только человек, который полностью владеет всей ситуацией о состоянии дел и имеет на это полномочия". По его мнению, "нападки в СМИ", вызванные эмоциональным напряжением, "негативно влияют на обороноспособность страны и играют на руку врагу".

Он добавил, что работал с Сырским во время Киевской операции в 2022 году. Тогда Кривоножко возглавлял воздушное командование "Центр". Результатом боевых действий стало освобождение Киевской области от российской агрессии.

Генерал-лейтенант отметил, что украинское общество даже во время войны "остается активным участником общественно-политической жизни, имеет право на собственную позицию и стремится быть услышанным".

Впрочем, здесь нужно руководствоваться рациональностью, объективностью, анализом и обоснованностью этих общественных запросов. Нельзя принимать судьбоносные для государства решения на основании ситуативных эмоций,

– подчеркнул Кривоножко.

Внутренняя напряженная ситуация в стране, по словам командующего ВВС ВСУ, "подрывает доверие к военно-политическому руководству как среди украинского общества, так и среди иностранных партнеров, что может иметь негативные последствия".