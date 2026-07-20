Заяву командувача опублікували 20 липня на фейсбук-сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

До чого закликав командувач ПС ЗСУ?

Анатолій Кривоножко заявив, що останніми днями серед українців підвищена напруженість через суперечності між керівниками оборонних відомств.

Командувач відзначив роботу ексміністра оборони Михайла Федорова. Зокрема, з його командою Повітряні сили змогли впровадити низку інноваційних рішень для покращення обороноздатності країни.

Водночас Кривоножко зазначив, що під керівництвом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Повітряні сили та Сил оборони провели низку успішних операцій проти російської армії, сили якої переважали.

Досягненню даних здобутків сприяла консолідація суспільства, активність волонтерів, партнерів та героїзм українських воїнів. Це була справжня синергія – єдність Сил оборони та українського суспільства. І як же бракує цієї єдності сьогодні!

– йдеться в заяві командувача ПС ЗСУ.

Анатолій Кривоножко підкреслив, що оцінювати діяльність головнокомандувача ЗСУ "може лише людина, яка повністю володіє всією ситуацією про стан справ і має на це повноваження". На його думку, "медійні напади", викликані емоційною напругою, "негативно впливають на обороноздатність країни та грають на руку ворогу".

Він додав, що працював із Сирським під час Київської операції у 2022 році. Тоді Кривоножко я очолював повітряне командування "Центр". А результатом бойових дій стало звільнення Київщини від російської агресії.

Генерал-лейтенант зазначив, що українське суспільство навіть під час війни "залишається активним учасником суспільно-політичного життя, має право на власну позицію та прагне бути почутим".

Втім, тут треба керуватися раціональністю, об'єктивністю, аналізом та обґрунтованістю цих суспільних запитів. Не можна приймати доленосні для держави рішення на підставі ситуативних емоцій,

– наголосив Кривоножко.

Внутрішня напружена ситуація в країні, за словами командувача ПС ЗСУ – "підрив довіри до військово-політичного керівництва як серед українського суспільства, так і серед іноземних партнерів, що може нести негативні наслідки".