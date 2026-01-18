Сырский сказал, как ВСУ удалось сорвать стратегические планы россиян на нескольких направлениях

Главнокомандующий Александр Сырский в интервью рассказал, как удалось сорвать планы россиян. Он акцентировал, что Силы обороны проводили стратегическую оборонную операцию в условиях, когда враг имеет преимущество. На ее фоне проводили и наступательные действия, отдельные наступательные операции, которые сорвали все планы врага.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

Как ВСУ сорвали планы врага?

Сырский назвал несколько направлений, на которых ВСУ своими активными действиями сорвали планы оккупантов. Речь о Курском и Покровском направлениях, а также рейдах в Белгородскую область.

Хочу напомнить, что в марте 2025 года мы проводили активные действия с заходом в Белгородскую область, что заставило врага оттянуть значительные силы, чтобы не допустить нашего прорыва вглубь обороны, – сказал главком.

Также он рассказал об активных действиях ВСУ на Покровском направлении в конце 2025 года. Тогда украинские бойцы заставили врага оттянуть часть сил.

"Мы освободили более 80 квадратных километров территории к западу от Покровска и до 18 квадратных километров – в северной части. Несмотря на заявления о захвате и окружении, ситуация пока остается такой, какая есть", – подчеркнул Сырский.

Третье направление, где были активные действия ВСУ, – Курская область. Если конкретнее, Глушковский район. Там фактически до лета ВСУ проводили активные наступательные действия. И это заставило врага держать и перебрасывать часть сил, которые он сконцентрировал на Сумском направлении.

Речь об около 70 тысячах личного состава. Это были лучшие части, оккупанты планировали привлечь их на других направлениях для проведения широкомасштабной наступательной операции.

Вот все эти силы были приобщены к отражению наших активных наступательных действий на территории Курской области. Собственно, переброска этих частей воздушно-десантных войск, морской пехоты началась только в конце лета 2025 года, – сообщил главнокомандующий.

Какие планы у россиян и что планируют ВСУ?

На соответствующий вопрос Сырский ответил так: "Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться".

В свою очередь, Украина планирует продолжать эффективную борьбу. По словам главкома, мы будем вести боевые действия так, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага. К тому же не только человеческий потенциал россиян, но и их потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования.