Помощница министра обороны США Селеста Валландер отметила, что Александр Сырский "опытный и успешный командир". Поэтому Пентагон и в дальнейшем будет сотрудничать с ним.

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В Пентагоне высказались относительно назначения Сырского

Помощница главы Пентагона подчеркнула, что Владимир Зеленский является президентом своей страны, и "Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными".

Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранная власть, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем,

– подчеркнула Валландер.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину, несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Райдер добавил, что министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Обратите внимание! Александр Сырский является Героем Украины, а также возглавлял контрнаступательные операции ВСУ. Все, что известно об украинском генерале – читайте в материале.

Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ