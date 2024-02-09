Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер зазначила, що Олександр Сирський "досвідчений та успішний командир". Тому Пентагон і надалі співпрацюватиме з ним.

До теми Зв'язки у США і великий досвід: чому Зеленський призначив Сирського на місце Залужного – WP

У Пентагоні висловилися щодо призначення Сирського

Помічниця голови Пентагону наголосила, що Володимир Зеленський є президентом своєї країни, і "Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими".

Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо,

– наголосила Валландер.

Крім того, прессекретар Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Райдер додав, що міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Зверніть увагу! Олександр Сирський є Героєм України, а також очолював контрнаступальні операції ЗСУ. Усе, що відомо про українського генерала – читайте у матеріалі.

Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ