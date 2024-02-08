Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Мовиться про укази №58, 59 та 60, ухвалені у 2024 році. Згідно з ними Олександра Сирського звільнили та призначили вже головнокомандувачем ЗСУ, а Валерія Залужного поки просто звільнили без інших подальших призначень.

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Про що йдеться в указах

Почнімо з указу №58. У ньому йдеться про звільнення Олександра Сирського з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Звільнити генерал-полковника СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Президент України Володимир Зеленський,

– йдеться у документі.

Указ №59 передбачає звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А вже Указ №60 – призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ. Кожен з цих документів датований 8 лютого, коли Володимир Зеленський і повідомив про зміни у військовому командуванні.



Укази про звільнення і призначення Залужного та Сирського / Скриншот

Зеленський пояснив, чому призначив Сирського

У вечірньому зверненні глава держави пояснив, чому обрав саме цю кандидатуру на посаду нового головнокомандувача ЗСУ. Але спочатку він зазначив, що 8 лютого провів десятки розмов. Зокрема, з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою та Вадимом Сухаревським.

За його словами, їх розглядають на керівні посади в українському війську. Володимир Зеленський зазначив, що вони служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського.

Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України,

– підкреслив глава держави.

Глава держави також 8 лютого зустрівся з Валерієм Залужним. Він висловив йому вдячність за два роки захисту та кожну перемогу. Крім того, Володимир Зеленський запропонував йому залишатися у команді української держави і додав, що буде вдячним, якщо Валерій Залужний на цю пропозицію погодиться.