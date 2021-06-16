Сытник отреагировал на видео Чауса о якобы предвзятости НАБУ

16 июня 2021 , 18:07
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Источник:

НАБУ

Судья-беглец Николай Чаус обнародовал обращение, в котором обвинил НАБУ в предвзятом отношении. НАБУ видит в его заявлениях попытку незаконно изменить подследственность расследования его дела о взятке.

В НАБУ обнародовали комментарий на новое видео Николая Чауса. Руководитель ведомства Артем Сытник отметил, что сказанное судьей-беглецом – ложь.

Напомним Чаус записал новое видео и адресовал его жене и Сытнику

Чаус хочет изменить подследственность дела о взятке

В антикоррупционном бюро напомнили: судью подозревают в получении взятки и до сих пор ищут. Ведомству неизвестно, где находится экс-судья Днепровского райсуда Киева.

Как заявил глава НАБУ Артем Сытник, то, что Чаус рассказал в видео 16 июня – ложь. Вероятно, он хочет изменить подследственность дела, утверждая, что НАБУ относится к нему предвзято, а у Артема Сытника есть личный конфликт.

Руководитель бюро опроверг сказанное Чаусом об их ссоре, которая якобы состоялась в 2008 году.

Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня полностью ложная,
– отметил Артем Сытник.

Обратите внимание! Николай Чаус работал судьей Днепровского районного суда в Киеве. В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. На заднем дворе его дома обнаружили закопанные банки с деньгами. После объявления подозрения Чаус сбежал в Молдавию, где просил политического убежища.

Что наговорил Николай Чаус в новом видео

  • Судья-беглец Николай Чаус 16 июня обнародовал в своем телеграме новое видеообращение. Он впервые прокомментировал свое судебное дело и заявил, что абсолютно не виноват.
  • Он утверждает, что ничего не сделал, что подпадало бы под статьи уголовного кодекса. Огорода у него якобы никогда не было и ничего на нем найти детективы НАБУ не могли.
  • Чаус рассказал, что в 2008 году между ним, Артемом Сытником и Александром Колищуком произошел конфликт. Из-за ссоры Сытника вывезли в лес, избили и потребовали вернуть какие-то деньги. Как говорит судья, об этих событиях знают в прокуратуре Киевской области.
  • В конце концов Чаус заявил: НАБУ относится к нему предвзято, потому что у него с Сытником был конфликт.
Автор: Вероніка Климська