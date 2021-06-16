Сытник отреагировал на видео Чауса о якобы предвзятости НАБУ

Судья-беглец Николай Чаус обнародовал обращение, в котором обвинил НАБУ в предвзятом отношении. НАБУ видит в его заявлениях попытку незаконно изменить подследственность расследования его дела о взятке.

В НАБУ обнародовали комментарий на новое видео Николая Чауса. Руководитель ведомства Артем Сытник отметил, что сказанное судьей-беглецом – ложь.

Напомним Чаус записал новое видео и адресовал его жене и Сытнику

Чаус хочет изменить подследственность дела о взятке

В антикоррупционном бюро напомнили: судью подозревают в получении взятки и до сих пор ищут. Ведомству неизвестно, где находится экс-судья Днепровского райсуда Киева.

Как заявил глава НАБУ Артем Сытник, то, что Чаус рассказал в видео 16 июня – ложь. Вероятно, он хочет изменить подследственность дела, утверждая, что НАБУ относится к нему предвзято, а у Артема Сытника есть личный конфликт.

Руководитель бюро опроверг сказанное Чаусом об их ссоре, которая якобы состоялась в 2008 году.

Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня полностью ложная,

– отметил Артем Сытник.

Что наговорил Николай Чаус в новом видео

Судья-беглец Николай Чаус 16 июня обнародовал в своем телеграме новое видеообращение. Он впервые прокомментировал свое судебное дело и заявил, что абсолютно не виноват.

Он утверждает, что ничего не сделал, что подпадало бы под статьи уголовного кодекса. Огорода у него якобы никогда не было и ничего на нем найти детективы НАБУ не могли.

Чаус рассказал, что в 2008 году между ним, Артемом Сытником и Александром Колищуком произошел конфликт. Из-за ссоры Сытника вывезли в лес, избили и потребовали вернуть какие-то деньги. Как говорит судья, об этих событиях знают в прокуратуре Киевской области.

В конце концов Чаус заявил: НАБУ относится к нему предвзято, потому что у него с Сытником был конфликт.