Дела СЗЧ: сколько военных смогли вернуться к службе в октябре вместо заключения

Суды в Украине в течение октября 2024 года вынесли ряд решений по возвращению военных к службе после попыток самовольного оставления воинских частей. Таким образом около сотни военных избежали заключения.

Такие решения касаются не менее 5 областей, в которых военным, которые ушли в СЗЧ, позволили вернуться к исполнению обязанностей вместо тюрьмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.

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Суды позволили сотне военных вернуться к службе

Как сообщили в ГБР, течение октября украинские суды по делам о временном оставлении места службы вынесли около 100 решений не сажать военных в пяти западных областях Украины.

Суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных, а позволить им вернуться на службу,

– говорится в сообщении.

В частности, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.

Перед тем в ГБР установили местонахождение военного и задержали его. Ему сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Мужчина объяснил это тем, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки.

Учитывая то, что подобный инцидент с ним произошел впервые, суд постановил освободить его от уголовной ответственности. Кроме того, конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года ушел в СЗЧ.

Мужчина покаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

"Те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом", – добавили в ГБР.