В телеграме президент Украины Владимир Зеленский показал, что после себя оставили российские военные на Харьковщине. Их ежедневные обстрелы уничтожали все, что только можно было. Не обошлось и без детских аттракционов, где раньше раздавался громкий смех.

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Россия показывает свое бессилие

Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не под силу. Но по силам – пока – сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост,

– подчеркнул Зеленский.

То же касается склада с зерном или просто жилого дома. И с каждым таким ударом, подчеркивает Зеленский, Россия отдаляет себя от цивилизованного мира и того, что называется цивилизованностью.

Зеленский показал последствия атак оккупантов по Харьковщине / Фото из телеграма Зеленского

Украина фактически выиграла войну за Харьков

К такому выводу пришли в Институте изучения войны. Наши военные помешали не только захвату Харькова. Они сделали все для того, чтобы город российские захватчики оцепить не имели никакой возможности. Более того, оккупантов из-под города уже выгнали, освобождая населенные пункты один за другим.

В Харьковской области все еще опасно

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что возвращаться еще рано. Покидая захваченные территории, российские военные оставили множество мин и снарядов. Поэтому, сначала свою работу должны выполнить пиротехники. Он добавил, что минировали враги даже детские кроватки.

Олег Синегубов отметил, что в течение 13 мая оккупанты не били по самому Харькову. Все свои силы вражеские войска сосредоточили на области. По ней они били из артиллерии, а также ракетами. Пострадали Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие населенные пункты.

Тем временем в Харькове сообщили о возобновлении работы наземного общественного транспорта. В понедельник 16 мая в городе заработают 4 трамвайных, а также 8 троллейбусных маршрутов. Кроме того, передвигаться по Харькову можно будет на автобусах.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что трамваи будут курсировать только там, где это возможно. Стоит отметить, что оккупатны уничтожили 35 вагонов, а также линии электропередач в городе.

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