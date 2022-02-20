Та бегите, говорю, й** твою мать, – боец ВСУ красноречиво отгонял журналиста из-под обстрела
Иностранные журналисты 19 февраля попали под обстрелы пророссийских боевиков на Донбассе. Представители СМИ сопровождали делегацию украинских властей.
Момент обстрела, как заметил 24 канал, попал и на видео. Как раз тогда в прямой эфир включался американский журналист Fox News Трей Йингст (Trey Yingst), чтобы рассказать, что ему удалось увидеть своими глазами.
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Журналист Fox News Трей Йингст попал под обстрел боевиков при включении вживую. Несмотря на драматическую и действительно опасную ситуацию, момент получился немного курьезным.
Дело в том, что Йингст увлекся репортажем и отставал от других представителей иностранных СМИ (напомним, они сопровождали делегацию украинских нардепов и министра внутренних дел Дениса Монастырского).
Чтобы журналист быстрее двигался из опасной зоны, один из представителей сопровождения подбодрил его яркой лексикой: "Да бегите, говорю, й** твою мать, бл**ь". Так оно в эфир и пошло.
Впоследствии Йингст опубликовал видео в своем твиттере:
Украинскую позицию обстреляли, когда мы вместе с министром внутренних дел страны посетили линию фронта,
– подписал свой твит Трей Йингст.
С американцем все хорошо. Больше он не отставал от группы, успешно доставшейся к авто для отъезда от места обстрела.
Обратите внимание:
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, группа нардепов, журналисты и министр Денис Монастырский под обстрел попали на позиции 30 бригады возле Новолуганского.
- На месте были представители CNN, FOX News, Washington Post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа. Также – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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