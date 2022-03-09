Табачная компания Imperial Tobacco приостанавливает продажи и производство в России

Британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

В официальном заявлении компании подчеркнули, что после последних событий они приостановили все операции в России.

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"Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – сообщила Imperial Tobacco.

Решение было принято "на фоне чрезвычайно сложной ситуации в России в результате международных санкций и серьезных нарушений". При этом компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.

В компании также отметили, что Россия является относительно небольшим рынком для табачной группы, на страну приходится около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли.

За прошедшие сутки, 8 марта, с российского рынка вышли по меньшей мере 16 компаний. Среди них – McDonald's, Starbucks и даже Ferrari. В общей сложности около 300 мировых компаний вышли из российского рынка.

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