В офіційній заяві компанії наголосили, що після останніх подій вони призупинили всі операції в Росії.

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"Це включає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу", – повідомила Imperial Tobacco.

Рішення було прийнято "на тлі надзвичайно складної ситуації в Росії внаслідок міжнародних санкцій та серйозних порушень". При цьому компанія продовжить виплачувати зарплату співробітникам.

У компанії також наголосили, що, Росія є відносно невеликим ринком для тютюнової групи, на країну припадає близько 2% чистого доходу та 0,5% скоригованого операційного прибутку.

Додамо, що за минулу добу, 8 березня, з російського ринку вийшли щонайменше 16 компаній. Серед них – McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari. Загалом близько 300 світових компаній вийшли з російського ринку.

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