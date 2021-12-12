Табачный диктатор: Беларусь стала "инкубатором" по контрабанде на границе
Источник:"Граница.UA" на 24 канале
Белорусские силовики безосновательно обвиняют украинских военных в нарушении границы. Их лидер не устает придумывать истории о контрабанде оружия из Украины.
В то же время из Беларуси следует настоящая контрабанда к соседям – в огромных объемах и без шума. В отличие от фейковых заявлений белорусских властей это документально подтверждено.
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В Украине распространена контрабанда табака из Беларуси
Согласно исследованию компании "Кантар – Украина", в 2020 году доля белорусской табачной контрабанды на украинском "черном" рынке составила 14%. Большинство – продукция государственного предприятия "Неман". Основные бренды:
- Credo;
- Fest;
- NZ.
Гродненская табачная фабрика портит легкие курильщиков уже более 1,5 века. В Беларуси это одно из самых известных и таинственных предприятий одновременно.
Государственная компания, очень любящая пиар-акции, тщательно скрывает объемы собственного производства. Очевидно, есть основания.Обратите внимание! В 2016 году на белорусском предприятии произвели почти 28 миллиардов сигарет. Уже тогда это превышало потребности белорусов.
С тех пор достижения "трех китов" белорусского табачного бизнеса – "Неман", "Табак-инвест" и "Интер Тобако" – держат в строжайшей тайне. Неофициальные "излишки" их производства уже заполонили чуть ли не пол-Европы. Говорят, весь процесс курирует приближенный к Александру Лукашенко белорусский олигарх Алексей Алексин.
На границе табак маскируют как торф.
Самые активные направления – Польша и Литва. Туда контрабанду на десятки миллионов евро тайно доставляют автомобилями и поездами. Иногда сбрасывают на ходу прямо с крыши вагона. Украина – тоже в списке потерпевших.
В среднем за день на Международном пункте пропуска "Выступовичи" останавливается 250 грузовых автомобилей. Однако к прибывающей из Беларуси фуре внимание особое. Все потому, что в ней перевозят очень ценный экспортный продукт – торфяной субстрат.
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Многолетний опыт пограничных оперативников подсказывает: ценность болотного торфа не в питательности для растений, а в том, что он скрывает.Примите ко вниманию! Более 144 тысяч пачек табачных изделий производства "Немана" на 3,5 миллиона гривен свидетельствуют, что госпредприятие работает на полную мощность и не обращает внимание на санкции.
С начала 2021 года украинские "зеленые береты" изъяли около 300 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Большинство перевозили в больших грузовиках. Маскировали строительными материалами и тем же торфом.
Украинские пограничники обнаружили контрабанду: смотрите видео
Белорусские сигареты – самые дешевые в Европе
Эксперты утверждают, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, ведь еще в 2019 году самопровозглашенный президент Беларуси дал указание не допустить роста цен на табак.
Слово "бацьки" здесь – закон, поэтому сегодня белорусские сигареты – одни из самых дешевых в Европе. Около 22 гривен за пачку против 50 гривен в Украине. О Евросоюзе и говорить не стоит.
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С тихого благословения власти и без каких-либо налогов контрабанда "плывет" через границы. Лукашенко умеет устраивать не только миграционные кризисы. На все же обвинение имеет один универсальный ответ: "Европейцы и американцы последние мерзавцы".
О контрабанде янтаря на Закарпатье и охране границы Великобритании – смотрите в программе.