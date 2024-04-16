"Сохраняет деньги во время инфляции": депутат из Кропивницкого купил часы за миллион гривен

Депутат городского совета в Кропивницком Андрей Табалов во время войны купил элитные часы Rolex и Patek Philippe, общая стоимость которых почти 1 миллион гривен. Чиновник объяснил, что таким образом сохраняет деньги во время инфляции.

В декларации за 2023 год также указано, что депутат горсовета также получил право пользоваться новым автомобилем, а также купил права на новые торговые марки. В то же время Табалов отмечает, что платит все налоги, а его семья уже передала на нужды ВСУ миллионы гривен.

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Часы почти на миллион

В декларации Табалова за 2023 год появилось новое дорогое имущество. Так, депутат задекларировал 2 элитных часов:

Rolex за 408,5 тысячи гривен,

Patek Philippe за более чем полмиллиона гривен.

Эти элитные часы пополнили и без того немалую коллекцию депутата, в которую уже входят Richard Mille, Omega и Hublot. Как пояснил Табалов, он покупает дорогие элитные часы, ведь таким образом "сохраняет деньги во время инфляции". Он также добавил, что не видит ничего плохого в этом, ведь платит налоги, а благотворительные организации его семьи уже передали на нужды ВСУ около 20 миллионов гривен.

Налоги с доходов плачу в полном объеме, поэтому считаю, что этично сегодня много работать, честно зарабатывать, иметь возможность инвестировать и помогать ВСУ, что делаю и всех призываю,

– заявил Табалов.

К слову, золотой Rolex за более 540 тысяч гривен имеет и жена депутата Ксения.

Во время полномасштабной войны Табалов получил право на управление новым автомобилем – Toyota Land Cruiser 200. Депутат объяснил, что потребность в новом автомобиле возникла, ведь старый – вышел из строя.

Также во время войны Табалов получил права на новые торговые марки и знаки для товаров и услуг. Депутат объяснил, что они необходимы для дальнейшей экономической деятельности.

Что известно о Табалове

Андрей Табалов – действующий депутат Кировоградского городского совета от партии "Наш край". Он является председателем этой депутатской фракции, а также членом постоянной комиссии городского совета по вопросам бюджета и налоговой политики. К слову, "Движение ЧЕСТНО" писал, что это пророссийская партия, которая создана преимущественно из "регионалов". Эту партию также называли "партией мэров", ведь именно из нее в 2015 году было избрано немало городских голов.

Табалов также известный бизнесмен – он является основателем и контроллером 13 предприятий, а также является генеральным директором ООО "Молочная компания "Васильковое поле".

Журналисты также ловили Табалова на подкупе избирателей. Так, в 2012 году чиновник подкупил по меньшей мере 15 человек. В политику тогда пришел и отец Андрея Табалова Александр. Его, к слову, подозревали в махинациях с налоговым кредитом, из-за чего государственный бюджет недополучил 42,4 миллиона гривен. Александр Табалов также входит в 100 самых богатых украинцев, по версии Forbes.