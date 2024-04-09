В Одесской области за бюджетные средства установили таблички с георгиевскими лентами
В городе Болград Одесской области на могилах ветеранов Второй мировой войны установили надгробия с георгиевскими лентами. Деньги на это выделили из местного бюджета.
Речь идет о 60 тысячах гривен. Заместитель председателя Болградского райсовета Владимир Романовский заявил, что власть не знала об установке табличек.
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Что известно о скандале с георгиевскими лентами в Одесской области
Владимир Романовский рассказал, что он узнал об инциденте от родственницы ветерана, который похоронен на городском кладбище Болграда. Чиновник сказал, что она обратилась к нему со словами: "Я не хочу, чтобы символика врага была на могиле моего деда".
И теперь вопрос – это скрытая пропаганда "русского мира" или открытая провокация против украинского законодательства?
– написал политик.
Он заверил, что депутаты Болградского райсовета не знали об установлении этих табличек. Владимир Романовский объяснил, что:
- таблички на могилах ветеранов Второй мировой войны установили по инициативе одной Болградской общественной организации за счет Болградского городского совета;
- деньги районный совет выделил в рамках программы поддержки функционирования этой организации, "с целью воспитания патриотического духа у населения".
60 тысяч гривен бюджетных средств на изготовление 60 табличек, которые расставлены на могилах ветеранов Второй мировой войны на Болградском городском кладбище,
– пояснил депутат и показал фото этих табличек.
Он добавил, что в случае, если общественная организация и городские власти имели огромное желание почтить память воинов, то эти средства рациональнее было бы использовать на уход за могилами ветеранов.
В Украине георгиевская лента запрещена
- Депутат Владимир Романовский заявил, что фото с могилы ветерана с георгиевской лентой имеет чисто информационный характер и опубликовано для понимания ситуации и в подтверждение того, что его слова правдивы.
- Романовский отметил, что в Украине георгиевская лента запрещена. Так, с 2017 года в Украине вступил в силу закон "О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" №2031-VIII.
- Он предусматривает ответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения. В частности, говорится о штрафе от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.
- Если же действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, то будет штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.