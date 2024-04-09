В Одесской области за бюджетные средства установили таблички с георгиевскими лентами

В городе Болград Одесской области на могилах ветеранов Второй мировой войны установили надгробия с георгиевскими лентами. Деньги на это выделили из местного бюджета.

Речь идет о 60 тысячах гривен. Заместитель председателя Болградского райсовета Владимир Романовский заявил, что власть не знала об установке табличек.

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Что известно о скандале с георгиевскими лентами в Одесской области

Владимир Романовский рассказал, что он узнал об инциденте от родственницы ветерана, который похоронен на городском кладбище Болграда. Чиновник сказал, что она обратилась к нему со словами: "Я не хочу, чтобы символика врага была на могиле моего деда".

И теперь вопрос – это скрытая пропаганда "русского мира" или открытая провокация против украинского законодательства?

– написал политик.

Он заверил, что депутаты Болградского райсовета не знали об установлении этих табличек. Владимир Романовский объяснил, что:

таблички на могилах ветеранов Второй мировой войны установили по инициативе одной Болградской общественной организации за счет Болградского городского совета;

деньги районный совет выделил в рамках программы поддержки функционирования этой организации, "с целью воспитания патриотического духа у населения".

60 тысяч гривен бюджетных средств на изготовление 60 табличек, которые расставлены на могилах ветеранов Второй мировой войны на Болградском городском кладбище,

– пояснил депутат и показал фото этих табличек.

Он добавил, что в случае, если общественная организация и городские власти имели огромное желание почтить память воинов, то эти средства рациональнее было бы использовать на уход за могилами ветеранов.

В Украине георгиевская лента запрещена