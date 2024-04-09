Мовиться про 60 тисяч гривень. Заступник голови Болградської райради Володимир Романовський заявив, що влада не знала про встановлення табличок.

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Володимир Романовський розповів, що він дізнався про інцидент від родички ветерана, який похований на міському цвинтарі Болграда. Посадовець сказав, що вона звернулась до нього зі словами: "Я не хочу, щоб символіка ворога була на могилі мого діда".

І тепер питання – чи це прихована пропаганда "русского мира" чи відкрита провокація проти українського законодавства?

– написав політик.

Він запевнив, що депутати Болградської райради не знали про встановлення цих табличок. Володимир Романовський пояснив, що:

таблички на могилах ветеранів Другої світової війни встановили з ініціативи однієї Болградської громадської організації коштом Болградської міської ради;

гроші районна рада виділила у рамках програми підтримки функціонування цієї організації, "з метою виховання патріотичного духу у населення".

60 тисяч гривень бюджетних коштів на виготовлення 60 табличок, які розставлені на могилах ветеранів Другої світової війни на Болградському міському цвинтарі,

– пояснив депутат та показав фото цих табличок.

Він додав, що у випадку, якщо громадська організація і міська влада мали величезне бажання вшанувати пам'ять воїнів, то ці засоби раціональніше було б використати на догляд за могилами ветеранів.

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