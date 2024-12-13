Недавно в пабликах города появились кадры, на которых большое количество лошадей бегает по одному из жилых кварталов. Телеграмм-каналы отмечают, что речь идет о Хортицком районе города, который еще называют Бабуркой, передает 24 Канал.

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Что известно о "прогулке" лошадей в Запорожье

Очевидцы зрелища отмечают, что животные совсем не боялись людей. Пользователи сети высказали предположение, что лошади могли сбежать из конной школы, испугавшись недавних взрывов, вызванных российским обстрелом города.

Кто-то указывал, что животные принадлежат конному театру "Запорожские казаки" на острове Хортица.

Между тем корреспонденты ТСН выяснили, что "прогулку" между многоэтажками Запорожья устроили скакуны из местного конного клуба. По словам владелицы заведения, инцидент произошел во время пребывания животных на пастбище, расположенного возле клуба. Лошадей перепугала стая бездомных собак, и они быстро разбежались. Скакунов скоро вернули домой. Никто не пострадал.

Также в заведении уточнили, что с лошадьми на пастбище всегда находится надзиратель.

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Табун лошадей совсем не обращает внимания на людей: смотрите видео