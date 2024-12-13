Нещодавно у пабліках міста з'явилися кадри, на яких велика кількість коней бігає одним із житлових кварталів. Телеграм-канали зазначають, що йдеться про Хортицький район міста, який ще називають Бабуркою, передає 24 Канал.

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Що відомо про "прогулянку" коней у Запоріжжі

Очевидці видовища зазначають, що тварини зовсім не боялися людей. Користувачі мережі висловили припущення, що коні могли втекти з кінної школи, злякавшись недавніх вибухів, викликаних російським обстрілом міста.

Хтось вказував, що тварини належать кінному театру "Запорізькі козаки" на острові Хортиця.

Тим часом кореспонденти ТСН з'ясували, що "прогулянку" між багатоповерхівками Запоріжжя влаштували скакуни з місцевого кінного клубу. За словами власниці закладу, інцидент стався під час перебування тварин на пасовиську, розташованого біля клубу. Коней перелякала зграя безпритульних собак, і вони швидко розбіглися. Скакунів скоро повернули додому. Ніхто не постраждав.

Також у закладі уточнили, що із конями на пасовищі завжди перебуває наглядач.

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