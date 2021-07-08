Таджикистан отправляет войска к границе с Афганистаном и просит помощи в ОДКБ
Источник:"Коммерсантъ"
Таджикистан обратился к Организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Страна просит помочь обеспечить безопасность на границе с Афганистаном.
Об этом заявил представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов 7 июля. Все это происходит на фоне ухудшения ситуации в Афганистане, откуда уходят военные США.
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ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности – это военно-политический блок, целью которого является совместная защита стран-членов от внешних посягательств. В блоке – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Сейчас именно последний опасается, что на его территорию могут быть оказаны внешние посягательства – со стороны Афганистана. Ведь:
- Из страны уходят военные Соединенных Штатов Америки и союзников.
- Соответственно, активизируется исламское радикальное движение Талибан (уже начавшее захватывать поселки).
ОДКБ заявляла ранее, что готова поддержать Таджикистан, если тот направит соответствующий запрос. И вот этот запрос публично прозвучал.
Обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ. Среди прочего – принятия мер по усилению защиты южных границ,
– сказал представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов.
Он призвал ОДКБ выполнить решение Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "О предоставлении помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы".Обратите внимание: Султонов отметил при этом, что его страна уже направляет дополнительные войска на границу с Афганистаном – "20 тысяч военнослужащих резерва".