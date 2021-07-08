Таджикистан отправляет войска к границе с Афганистаном и просит помощи в ОДКБ

Таджикистан обратился к Организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Страна просит помочь обеспечить безопасность на границе с Афганистаном.

Об этом заявил представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов 7 июля. Все это происходит на фоне ухудшения ситуации в Афганистане, откуда уходят военные США.

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Таджикистан хочет усилить границу с Афганистаном

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности – это военно-политический блок, целью которого является совместная защита стран-членов от внешних посягательств. В блоке – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Сейчас именно последний опасается, что на его территорию могут быть оказаны внешние посягательства – со стороны Афганистана. Ведь:

ОДКБ заявляла ранее, что готова поддержать Таджикистан, если тот направит соответствующий запрос. И вот этот запрос публично прозвучал.

Обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ. Среди прочего – принятия мер по усилению защиты южных границ,

– сказал представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов.

Он призвал ОДКБ выполнить решение Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "О предоставлении помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы".

Султонов отметил при этом, что его страна уже направляет дополнительные войска на границу с Афганистаном –