В Таджикистане разбился вертолет со спасателями: есть погибшие

В Таджикистане завершилась трагедией спасательная операция. Вертолет, летевший на помощь туристам в горы, разбился. Погиб пилот, еще 4 травмированы.

Как информируют российские СМИ, крушение еще 4 августа потерпел вертолет Ми-8 таджикской пограничной службы. Он летел на помощь 7 московским туристам, которые застряли в горах.

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Сигнал бедствия от туристов поступил еще 28 июля

Разбился вертолет возле села Поймазор. Воздушное судно попыталось совершить посадку на леднике в ущелье Абдулкахор. Отметим, что сигнал бедствия спасатели получили от туристов еще 28 июля. Один из них попал под лавину. Другие сообщили об этом и с этого времени на связь не выходили.

Пропавших россиян до сих пор ищут

Пока на помощь раненым пассажирам вертолета прислали спасательную бригаду. Параллельно идет поиск пропавших российских туристов.

Катастрофа произошла на Памире/Смотрите на карте:

На Камчатке ранее разбился Ан-26

6 июля на Камчатке разбился Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. До аэропорта воздушное судно не долетело всего 4 километра.

В авиатехнике погибли 28 человек. По данным экспертов, самолет врезался в скалу и раскололся на части.